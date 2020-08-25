ما مجالات استخدام المصريين للإنترنت والمحمول؟.. تقرير يجيب

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مجالات استخدام الهاتف المحمول للأسر المصرية خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم المحمول في اتصـــال واستقبـــال مكالمـــات 99.4% بينما بلغت نسبة الذين يستخدمونه في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة نحو 57.4% في حين بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمونه في الدخول على الانترنت نحو 48.1%.

وبلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عبر المحمول 98% بينما بلغت نسبة من يستخدموه لإجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت عن طريق WhatsApp, Viber, Skype نحو 53% يليها تحميل النغمات والألعاب بنسبة 55%، أما إجراء محادثات كتابية عبر Viber, Messenger, WhatsApp وصلت نسبتها إلى 36% يليها تحميل التطبيقات بنسبة 14%.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.