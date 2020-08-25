اليوم السابع
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ماكرون يدعو للتأقلم مع فيروس كورونا والالتزام بالتدابير للخروج من الأزمة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:31 م
ماكرون يدعو للتأقلم مع فيروس كورونا والالتزام بالتدابير للخروج من الأزمة ماكرون
كتب أحمد علوى

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أوصى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بضرورة التأقلم مع الظروف الحالية فى ظل إعادة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تطبيق التدابير الصحية والالتزام بها لتفادى الوقوع فى كارثة مرة أخرى. وقال ماكرون: "للتغلب على الأزمة الصحية يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، فإذا أظهرنا الوحدة والشعور بالمسؤولية فسننجح".

وتابع ماكرون: "الأولوية الصحية جمعت هذا الصباح مجلس الدفاع لتنظيم بداية العام الدراسي في أفضل الظروف الممكنة في ضوء تطور الوباء، والتى سيكون هناك خطر فى المدرسة والعمل والأماكن العامة، ووضع قواعد واضحة وحاسمة، وسيتم تقديم خطة التحفيز لإعادة الإعمار الاقتصادى والبيئى والاجتماعى الأسبوع المقبل".

وقام مجلس الدفاع بتقييم تطور الفيروس، لا سيما في المناطق التي ينتشر فيها أكثر مثل إيل دو فرانس أو بروفانس ألب كوت دازور، كما قام الرئيس والوزراء بتقييم البروتوكولات الصحية بينما سيكون ارتداء القناع إلزاميًا في الشركات والكليات والمدارس الثانوية اعتبارًا من 1 سبتمبر.

 


فرنسا

ماكرون

كورونا فى فرنسا

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