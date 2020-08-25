اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:00 م
خالد صلاح
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مؤتمر الحزب الجمهورى يتجه للبيت الأبيض مع تسليط الأضواء على ميلانيا ترامب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:37 م
مؤتمر الحزب الجمهورى يتجه للبيت الأبيض مع تسليط الأضواء على ميلانيا ترامب البيت الأبيض
رويترز

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يتحرك المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى إلى البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستدعو السيدة الأولى ميلانيا ترامب لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، فى ظل احتدام السباق ضد المرشح الديمقراطى جو بايدن.
 
ورسم الجمهوريون صورة قاتمة لأمريكا، إذا فاز نائب الرئيس السابق بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر، خلال مؤتمر تم تقلصيه بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، مع تحذير كيمبرلى جيلفويل مستشارة حملة ترامب أمس الاثنين من أن الديمقراطيين يريدون "تدمير البلاد".
 
وانتقد الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، نبرة المؤتمر الجمهورى قائلين إن ترامب يتحمل اللوم على التفشى الواسع للفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 177 ألف أمريكى وأفقد الملايين وظائفهم.
 
وقالت جريتشن، ويتمر الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيجان للصحفيين فى اتصال "الليلة الماضية كانت قاتمة وحاقدة مثيرة للخوف".
 
وأبدى الديمقراطيون انتقادهم للظهور المرتقب للسيدة الأولى ميلانيا ترامب فى الحديقة الوردية، وكلمة سيلقيها عن بعد وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء زيارة دبلوماسية إلى إسرائيل.
 
ويتساءلون عما إذا كان استخدام البيت الأبيض، حيث سيلقى الرئيس الجمهورى كلمته التى سيقبل فيها ترشيح حزبه يوم الخميس - سيمثل انتهاكا لقانون هاتش لعام 1939 الذى يحظر على الموظفين الاتحاديين التدخل فى أنشطة سياسية محددة.
 

امريكا

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جو بايدن

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