لقطات جديدة من لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على شاب أسود.. فيديو

تعيش ولاية ويسكونسن الأمريكية، حالة من الفوضى والذعر خلال الساعات الأخيرة، بعد واقعة إطلاق الشرطة الأمريكية النيران على شاب ذي بشرة سمراء، وانتقاله على أثرها لإحدى المستشفيات، بعد تلقيه سبع طلقات أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب من أيدي الشرطة.

وفى مقطع فيديو جديد تداولته وسائل الإعلام الأجنبية، للحظة إطلاق قوات الشرطة النيران على الشاب صاحب الأصول الأفريقية داخل سيارته وسط صرخات صديقته بالقرب منهم، وهو ما وثق حالة الاعتداء والتي اندلعت على أثرها مظاهرات في الولاية بأكملها.

New footage shows Jacob Blake brawling with cops before being shot https://t.co/ifrAq87PnR pic.twitter.com/mdFD0AQ3Q0