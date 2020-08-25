لقطات جديدة من لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على شاب أسود.. فيديو

كتب آسر أحمد

تعيش ولاية ويسكونسن الأمريكية، حالة من الفوضى والذعر خلال الساعات الأخيرة، بعد واقعة إطلاق الشرطة الأمريكية النيران على شاب ذي بشرة سمراء، وانتقاله على أثرها لإحدى المستشفيات، بعد تلقيه سبع طلقات أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب من أيدي الشرطة.

وفى مقطع فيديو جديد تداولته وسائل الإعلام الأجنبية، للحظة إطلاق قوات الشرطة النيران على الشاب صاحب الأصول الأفريقية داخل سيارته وسط صرخات صديقته بالقرب منهم، وهو ما وثق حالة الاعتداء والتي اندلعت على أثرها مظاهرات في الولاية بأكملها.

New footage shows Jacob Blake brawling with cops before being shot https://t.co/ifrAq87PnR pic.twitter.com/mdFD0AQ3Q0 — Daily Mail US (@DailyMail) August 25, 2020

وكان قد أشعل عدد من المحتجين النيران في عدة مباني بالولاية، وهو ما قابلته الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات لليلة الثانية بمدينة كينوشا التي شهدت عملية إطلاق النيران على الشاب الأفريقي.

وتحدى المحتجون مساء الإثنين حظر تجول فرضته السلطات من الغروب إلى الفجر، إذ تصدوا لضباط إنفاذ القانون خارج مقر المحكمة المحلية على مسافة غير بعيدة عن المكان الذي سقط فيه جيكوب بليك (29 عاما) جريحا يوم الأحد في مواجهة سجلتها كاميرا بالفيديو.

وقال والد بليك لوسائل الإعلام يوم الاثنين إن حالة ابنه مستقرة بعد أن أجريت له جراحة، لكن الحادث أطلق موجة من الغضب في مدينة كينوشا الواقعة على مسافة 65 كيلومترا من ميلووكي إذ أصبح أحدث حلقة في سلسلة أحداث تسلط الضوء على معاملة الشرطة للأمريكيين من أصول أفريقية.

فقد جاءت الواقعة بعد ثلاثة أشهر من مقتل جورج فلويد الأسود في منيابوليس في 25 مايو أيار بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على عنقه مما أثار احتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.