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لجنة مكافحة كورونا تكشف تفاصيل استعدادات مصانع الأدوية لتصنيع اللقاح الصينى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:42 م
لجنة مكافحة كورونا تكشف تفاصيل استعدادات مصانع الأدوية لتصنيع اللقاح الصينى الدكتورة جيهان العسال
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم الإعلان عن بروتوكول بين وزارة الصحة والصين لتصنيع اللقاح الصيني ضد كورونا في مصر، وتم إعداد مصانع الأدوية لذلك، مشيرة إلى أن الصين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأن التفاصيل المتعلقة بالمادة الفعالة هي غير معلنة حتى الآن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة قناة dmc، أن انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا لا يعني أن الفيروس تم القضاء عليه، مشيرة إلى أن مصر تقترب من صفر إصابات، وأن هناك الكثير من الأسباب أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن شدة الإصابة أقل بكثير عما ظهرت في أمريكا ودول أوروبا، بالإضافة إلى البروتوكول المصري لعلاج المرضى، والقرارات الاستباقية التي أعلنتها الدولة لتفادي تفاقم الجائحة.

وأوضحت أن معظم الدراسات الخاصة بعودة الإصابات أكدت أن المواطنين تخلوا عن الإجراءات الاحترازية، مطالبة المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة مع الأشخاص في أماكن العمل، مشيرة إلى أن الفيروس له تأثير كبير على معظم أجهزة الجسم، حتى أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خاصة بالقلب وجلطات فى المخ والجهاز الهضمى وغيرها.

وقالت إن هناك ما يعرف بمتلازمة كوفيد 19، وهو تأثر أعضاء الجسم بعد التعافي من الفيروس ببعض المضاعفات مثل تليف الرئتين، موضحة أن الطريقة الوحيدة المعلن عنها لانتقال العدوى تتم عبر الرزاز المتطاير، وبالنسبة للقاحات التي تتم في مختلف أنحاء العالم فإن لقاح جامعة أكسفورد مبشر للغاية، وقد تعاقدت مصر للحصول على 30 مليون وحدة منه عند طرحه بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.

 


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