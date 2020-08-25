اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:05 م
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لجنة الموقف الخدمى تشن حملة تفتيش على الوحدة المحلية في بياض العرب ببنى سويف

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:42 م
لجنة الموقف الخدمى تشن حملة تفتيش على الوحدة المحلية في بياض العرب ببنى سويف الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

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واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بنى سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى، من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضى الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وقامت اللجنة اليوم الثلاثاء بحملة متابعة وتفتيش على الوحدة المحلية لقرية بياض العرب شرق النيل مركز بنى سويف، وذلك برئاسة محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، فقد تم المرور الميدانى على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، من الكهرباء والمياه والصحة والإشغالات والتعديات والبناء المخالف وغيرها.

وباشرت اللجنة أعمالها حيث قامت بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل حصر للعاملين المتواجدين، بالإضافة إلى قيام اللجنة برصد واقعة توصيل كهرباء بالمخالفة للقانون، ووجود حالة تعد على خط التنظيم ومخالفة بناء، علاوة على رصد كسر بأحد مواسير شبكة مياه الشرب، فضلا عن متابعة سير العمل بالوحدة الصحية للتأكد من انتظام العمل، حيث تم  توجيه مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات والملاحظات التى رصدتها اللجنة خلال الزيارة.

 

 

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