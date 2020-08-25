اليوم السابع
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لبنان يسجل 532 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:57 م
لبنان يسجل 532 إصابات جديدة بفيروس كورونا العلم اللبنانى
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 13687 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 138 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8557 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


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