كيف طورت الدولة مستوى خدمة المترو لتخفيف التكدس بالقاهرة؟.. إنفو جراف

كتب ـ رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عما حققته الدولة لتحسين مستوى الخدمة في خطوط المترو الحالية، وكذلك ما نفذته لتخفيف الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى ضمن خطة مشروعات الدولة لامتصاص التكدسات المرورية.

وفى هذا الإنفو جراف نتعرف معا على تفاصيل تطوير الدولة لمستوى الخدمة بالمترو لتخفيف التكدس بالقاهرة.









































افتتاح الخط الأول والثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو (هارون - عدلى منصور) بأطوال 11.5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 814 مليون يورو بجانب 12.1 مليار جنيه.

الشروع فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وتكلفة 940 مليون يورو بالإضافة 9527 مليون جنيه.

بدء تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام – العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان) بطول 70 كم وتكلفة 1200 مليون دولار بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه.

البدء فى تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر لربطهما بالقاهرة الكبرى بأطوال 86 كم وتكلفة 2.695 مليار يورو.

توريد 20 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الأول للمترو (حلوان – المرج) بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة للعمل على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 1071 بوابة إلكترونية حديثة بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 406.3 مليون جنيه.

التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا لصالح للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه.

التعاقد على شراء 6 قطارات و 2 جرار للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.

إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة مساحة 15 فدانا لصيانة وتخزين قطارات الخط الأول بقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.

ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه لتخفيف التكدس بمحطة المرج الجديدة.

تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلما متحركا و28 مصعدا كهربائيا بمحطات المترو بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه للتيسير على الركاب خصوصا كبار السن.

تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.