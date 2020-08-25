كيف تحارب مراكز الشباب والأندية الرياضية الأفكار المتطرفة فى بنى سويف؟.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أصبحت الأنشطة الرياضية والندوات التثقيفية سلاحا للأندية الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة بنى سويف ، لمحاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى شباب المحافظة، وهو ما ساهم فى نشر الفكر المعتدل وتفريغ طاقات الشباب.

يقول تونى عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف لـ"اليوم السابع": نسعى فى المنشآت الرياضية إلى محاربة الأفكار المتطرفة بمساعدة الشباب، بتفريغ طاقتهم من خلال زيادة الأنشطة الرياضية المتمثلة فى كرة القدم وصالات الجيم ورفع الأثقال، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية للشباب، لبث روح الوطنية والانتماء للوطن وتصحيح الأفكار المغلوطة. كذلك التعريف بالإنجازات التى تحققها القيادة السياسية والتى من شأنها تساهم فى تنمية ورفعت الوطن.

وأضاف تونى عثمان ضاربا المثل بنادى الشبان المسلمين الذى نظم عددا من الدورات الرياضية والأنشطة التثقيفية والندوات التى ساهمت بشكل ملحوظ فى محاربة الأفكار المتطرفة والهدامه ونشر منهج الإسلام الوسطى وتعاليمه السمحة ورفع الحث الوطنى للشباب وذلك من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعة والإعلاميين لإلقاء تلك الندوات التى تعمل على كشف زيف الجامعات المتطرفة بالإضافة إلى بعض الحملات التوعوية التى تستهدف الرد على ما تصدر التنظيمات الإرهابية من أفكار متطرفة ومغلوطة.

من جانبه قال الكابتن عبد الحسيب محمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت الشرقية أن المركز نظم خلال الفترة الماضية مجموعة من الندوات التى تحدث خلالها رجال الدين الاسلامى والمسيحى على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن ونبذ الأفكار المتطرفة.

وأضاف الكابتن عبد الحسيب محمد نظمنا حملات لتنظيف الشوارع والميادين العامة بالقرية ودور العبادة والمصالح الحكومية للعمل على تعزيز الانتماء والحث الوطنى لدى الشباب من أهالى القرية وتأكيد الهوية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقال حمدى سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادى سمسطا الرياضى جنوب محافظة بنى سويف وضع النادى خطة للأنشطة الرياضية والثقافية لجذب الشباب إلى المنشآت الرياضية وهو ما يساهم فى مواجهة الأفكار المتطرفة من بينها تنظيم يوم رياضى فى حب مصر يتم خلاله تنظيم مسابقة للدراجات الهوائية لتعميم مبادرة الرئيس السيسى.

واضاف حمدى سليمان سيتم خلال اليوم استضافة اسر الشهداء من ابناء المركز وتكريمهم وتعريف الشباب بالدور الوطنى الذى قام به الشهداء وتضحياتهم فى سبيل الوطن .

وقال القائد احمد عثمان أحد قادة الكشافة بمحافظة بنى سويف أن الكشافة تبنت فكرة هدم الأفكار الهدامة ونظمنا معسكرات فى كافة قرى ومراكز المحافظة لتوعية الشباب.



القائد الكشفي احمد عثمان



تونى عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين