اليوم السابع
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كلمة للتاريخ.. ماذا قال على عبدالعال فى آخر دور انعقاد لمجلس النواب؟ فيديو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:00 ص
كلمة للتاريخ.. ماذا قال على عبدالعال فى آخر دور انعقاد لمجلس النواب؟ فيديو على عبد العال

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كلمة تاريخية ألقاها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، ركز خلالها على عدة محاور هامة لا يمكن إغفالها في هذه الفترة الزمنية من عمر المجلس والتي تعيشها مصر فماذا قال؟.

واجهنا محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي، واستطعنا بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا في كل من، البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وشارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيداً على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وأولى المجلس في هذا السبيل عناية خاصة للقضية الليبية نظراً للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري.

واستضاف المجلس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي تحدث من على منصتكم في الجلسة العامة للعالم بأسره، شارحاً القضية الليبية، ومشيداً بالموقف المصري الداعم للحق الليبى.

وأنهى المجلس مهمته فى ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا.

 

 


على عبد العال

رئيس مجلس النواب

البرلمان

رئيس البرلمان الليبى

عقيلة صالح

ليبيا

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