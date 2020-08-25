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"كانوا الأمريكان سابونى".. سها عرفات تعليق على امتلاكها 7 مليارات دولار

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:53 م
"كانوا الأمريكان سابونى".. سها عرفات تعليق على امتلاكها 7 مليارات دولار جانب من المداخلة
كتب أيمن رمضان

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سها عرفات لـ"الإبراشى": صدرت تعليمات للإخوان بمهاجمتي.. وتؤكد: أمثل كل فلسطيني شريف وضد المرتزقة

فندت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليارات دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني، وتابعت: "إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم.. تخيل لو أنا عندى 7 مليار الأمريكان كانوا هيخلوا عندى هذه الأموال".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لو تمتلك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك تعليمات صدرت لجماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وتابعت: "أنا دائماً لا أتحدث عنهم ولكن أستطيع القول إنه صدرت تعليمات لهم أن يهاجموننى".

وأكدت "سها عرفات"، أن القيادات الفلسطينية كانت "تبلع العلقم"، فى سبيل الحفاظ على الفلسطينيين، وتابعت: "أنا أمثل الشرفاء من الشعب الفلسطيني وليس الحاقدين والمرتزقة من الشعب الفلسطيني".


سها عرفات

وائل الابراشى

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