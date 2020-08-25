قنا تحارب المعابر غير الشرعية بالسكة الحديد بعد 3حوادث دهس تروسيكلات فى أسبوع

قنا - فريق المحافظات

حوادث متكررة ومحاضر لحوادث تصادمات تقيد ضد مجهول، بتلك الصورة يكون المشهد لكافة حوادث القطارات التى تحدث نتيجة المعابر غير القانونية، والتى تنتشر فى محافظة قنا، بداية من مركز قوص جنوب المحافظة، وصولاُ إلى مركز أبوتشت شمال المحافظة.

3 حوادث متكررة شهدتها محافظة قنا خلال الأسبوع الماضي فى قرية أبو دياب ومركز دشنا، وهو وقوع حوادث تصادم بين قطارات الصعيد المتجهة من الصعيد إلى القاهرة، تسببت فى توقف حركة القطارات بالكامل فى الاتجاهين، نتيجة دهس 3 دراجات بخارية "تروسيكل"، وهروب أصحابها خوفاً من الملاحقة الأمنية.

جميع الحوادث التى وقعت فى الأسبوع الماضى نتيجة مرور تلك الدراجات البخارية عبر معابر غير قانونية قيدت ضد مجهول، خاصة أنه عند وقوع الحادث يتعرض التروسيكل للتحطم الكامل ويصبح "خردة"، ولا تستطيع لجان الفحص تحديد هوية صاحب تلك الدراجات البخارية.

هيئة السكة الحديد في محافظة قنا، قررت إنهاء تلك الكارثة، وذلك بحصر المعابر غير قانونية والتى بلغ عددها وفق حصر شامل تم إجراؤه بطول المحافظة تبين أن عددها يصل إلى 82 معبرا على طول شريط السكة الحديد من مركز أبوتشت إلى قوص، بجانب 10 معابر فى أسوار لمنع مرور المارة على شريط السكة الحديد ليبلغ الإجمالي 92 فى المحافظة بالكامل.

اللجنة الفنية في السكة الحديد انتهت رسمياً من غلق 12 معبر غير قانوني غالبيتهم في مركز دشنا خاصة مع تكرار وقوع حوادث التصادم في الفترة الأخيرة بتلك المنطقة، والتى شهدت 3 حوادث متكررة خلال الأسبوع الماضى، تسببت فى تعطل حركة القطارات لأكثر من 3 ساعات بجانب أعمال الصيانة التى تنفذها السكة الحديد للجرارات التى تعطلت.

مصدر مسئول في السكة الحديد في قنا، أكد أن مهندسى هيئة السكة الحديد نفذوا عمليات الغلق بوضع متاريس حديد بالطول والعرض على جانبي المعبر ولحمهم بعضهم البعض حتى لا يتم إزالتها، مشيرا إلى أن كثرة حوادث القطارات في الفترة الأخيرة دفعت الهيئة إلى غلق تلك المعابر للحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالبت هيئة السكة الحديد، الأهالي الذين يقعون على تلك المعابر بعدم المرور عليها للحفاظ على أرواحهم والإلتزام بالمعابر الشرعية والمزلقانات التي توجد إشارات وشروط السلامة المهنية خوفاً من تعرضهم للموت، وذلك بالتزامن مع وقوع 3 حوادث قطارات ومركبات للذين يسلكون تلك المعابر الغير القانونية وخاصة في دشنا وأبوتشت وقوص.

وتعرضت محافظة قنا خلال الأسبوع الحالي يومي الإثنين والثلاثاء، إصطدام قطارين مميزين على التوالي بمركبات"تروسيكل"، ووقع حادث منذ شهرين دهس "توك توك"في ظاهرة غير قانونية بمركز دشنا أدت إلى توقف حركة القطارات، الأمر الذي دفع هيئة السكة الحديد لغلق تلك المعابر.



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (1)



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (2)



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (3)



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (4)



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (5)



معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد بقنا (6)