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قناة العربية : وفد من الجيش الإسرائيلى والشاباك والموساد زار قطر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:54 م
قناة العربية : وفد من الجيش الإسرائيلى والشاباك والموساد زار قطر رئيس الموساد الإسرائيلى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية أن وفدا من الجيش الإسرائيلى والشاباك والموساد زار قطر، موضحة أن الوفد الأمنى بحث الوضع فى غزة مع المسؤولين القطريين..، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية

وكانت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية قصفت موقعا وأرض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف ، حسب ما أفادت قناة العربية

كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة خلف الشريط الحدودى شرق مدينة رفح قذيفتين صوب أرض زراعية قرب معبر "صوفا" شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من موقع الاستهداف.


الجيش الاسرائيلى

اسرائيل

قطر

الموساد

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