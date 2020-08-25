فيديو.. لحظة انتشال كفيف من حفرة اكتشاف معبد أثرى بقرية كوم أشقاو سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تداول عدد من الأهالى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج ، فيديو لحظة انتشال رجل كفيف مسن من داخل حفرة عميقة مستخدمين في ذلك بعض الحبال وسلم خشبى ، وذلك بناحية قرية كوم اشقاو دائرة المركز ، وذلك بمنطقة شارع المقابر بمنطقة اكتشاف معبد أثرى والذى ظهر أثناء أعمال الحفر لمشروع الصرف الصحى بالقرية ، وتسلمت هيئة الأثار الموقع للعمل فى عملية اكتشاف المعبد.

وأشار الأهالى، إلى أن الكفيف سقط داخل الحفرة وظل بها وقتا طويل، وأخذ يصرخ ويستغيث حتى سمعه أحد الماره، وقام بجمع الأهالى بالمنطقة، وقاموا باستخدام الحبال برفع الكفيف ، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى للعلاج .

وأوضح الأهالى أن عرض الحفرة بلغ 6 أمتار وعمقها 7 أمتار والحفرة متروكة على هذا الحال منذ ستة أشهر تقريبا من لحظة الاكتشاف، لافتين إلى أن المسن يدعى " خلف . ع . م " ويبلغ من العمر 62 عاما تقريبا ، ولديه زوجة مصابة بشلل رعاش وابنه مصابة بالصرع، والعائل الوحيد للأسرة هو ابنه الذى يعمل عامل بأحد مستودعات الأنابيب الأهلية .