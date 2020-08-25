اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. لحظة انتشال كفيف من حفرة اكتشاف معبد أثرى بقرية كوم أشقاو سوهاج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:16 م
فيديو.. لحظة انتشال كفيف من حفرة اكتشاف معبد أثرى بقرية كوم أشقاو سوهاج استخراج الكفيف من الحفرة
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول عدد من الأهالى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج ، فيديو لحظة انتشال رجل كفيف مسن من داخل حفرة عميقة مستخدمين في ذلك بعض الحبال وسلم خشبى ، وذلك بناحية قرية كوم اشقاو دائرة المركز ، وذلك بمنطقة شارع المقابر بمنطقة اكتشاف معبد أثرى والذى ظهر أثناء أعمال الحفر لمشروع الصرف الصحى بالقرية ، وتسلمت هيئة الأثار الموقع للعمل فى عملية اكتشاف المعبد.

وأشار الأهالى، إلى أن الكفيف سقط داخل الحفرة وظل بها وقتا طويل، وأخذ يصرخ ويستغيث حتى سمعه أحد الماره، وقام بجمع الأهالى بالمنطقة، وقاموا باستخدام الحبال برفع الكفيف ، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى للعلاج .

وأوضح الأهالى أن عرض الحفرة بلغ 6 أمتار وعمقها 7 أمتار والحفرة متروكة على هذا الحال منذ ستة أشهر تقريبا من لحظة الاكتشاف، لافتين إلى أن المسن يدعى " خلف . ع . م " ويبلغ من العمر 62 عاما تقريبا ، ولديه زوجة مصابة بشلل رعاش وابنه مصابة بالصرع، والعائل الوحيد للأسرة هو ابنه الذى يعمل عامل بأحد مستودعات الأنابيب الأهلية .

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مديرية امن سوهاج

قرية كوم اشقاو

كشف اثرى

طما

استخراج كفيف من حفرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ سوهاج : 16 ألف و247 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:12 م

نائب محافظ سوهاج يعاين عددا من المنشآت والمبانى بمركز المراغة.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:25 م

محافظة سوهاج : ضبط 383 مضبوطات متنوعة وتحرير 9 محاضر مخالفات إشغال خلال 7 أيام

السبت، 22 أغسطس 2020 11:45 ص

محافظة سوهاج : تحرير 100 محضر تموينى متنوع خلال 7 أيام.. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 11:23 ص

محافظ سوهاج: إزالة 638 حالة لتعديات على الأراضى الزراعية خلال 42 يوما "صور"

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة