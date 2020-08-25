اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:00 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:04 م
فرنسا تسجل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بكورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30544 والإصابات إلى 248158 حالة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن حصيلة الإصابات الجديدة تشير إلى انخفاض كبير مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجل يوم الأحد (4897)، والارتفاع الذي شهده النصف الثاني من الأسبوع المنصرم (أكثر من 3600 إصابة يوميا).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات انخفض إلى 4600، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركز بـ11 حالة إلى 410.


فرنسا

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اصابات كورونا

فيروس كورونا

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