فرق صيانة لإصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية والدفع بسيارات مياه بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، لسرعة إصلاح كسر خط طرد صرف صحى 600 مم الوليدية ، بالتنسيق مع كافة الجهات والمرافق لاحتواء الأزمة فضلا عن الدفع بسيارات مياه نظيفة إلى الأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحى شرق .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحى 600 مم منطقة الوليدية بحى شرق مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد لحين الانتهاء من الإصلاح.

وعلى الفور وجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الاجراءات اللازمة كما كلف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط مسئولى الصيانة بالشركة بالدفع بفريق عمل ومعدات الاصلاح و عدد 10 سيارات كسح بموقع الكسر لاحتواء الموقف والبدء فى الاصلاح كما تم الدفع بعدد 6 سيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التى تأثرت بقطع المياه عنها لحين الانتهاء من الإصلاح.

كما توجه المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان الكسر وتابع عمليات الإصلاح رافقه خلالها مروان الشب نائب رئيس حى شرق ومسئولى الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى كما انتقل المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة إلى مكان الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح.

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة بأنه تم تجهيز سيارات المياه النقية لطلبها على الفور عن طريق الاتصال بالشركة على رقم الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون ارضى أو من أى محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) .



اصلاح كسر خط طرد الوليدية



اصلاح كسر خط طرد الوليدية



اصلاح كسر خط طرد الوليدية



اصلاح كسر خط طرد الوليدية



اصلاح كسر خط طرد الوليدية