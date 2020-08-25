غرق شخصين بشاطئ الفيروز فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

أعلن مستشفى مطروح العام وصول جثتين نتيجة الغرق بشاطئ الفيروز بمحافظة مطروح وهما : محمد أحمد عبدالحليم السباعي 32 سنة، وعصام محمد جاد 39 سنة من محافظة الجيزة، وتم إبلاغ قوات الأمن لتحرير محاضر الواقعة واتخاذ اللازم.

وتشهد شواطئ محافظة مطروح حالات غرق متكررة بشكل يومى، مع تزايد إقبال المصطافين على شواطئ مطروح والساحل الشمالى، على الرغم من قرارات الحكومة بغلق الشواطئ العامة، وضعف الرقابة على بعض الشواطئ الممتدة على طول 300 كيلو متر من الساحل الشمالى الغربى، وتجاوزت حالات الغرق خلال الأسبوع الماضى أكثر من 5 حالات وفاة وعدد آخر ممن تم إنقاذهم، وكانت آخر هذه الحوادث التى وقعت يوم الجمعة الماضى، بشاطئى كليوباترا وعجيبة، غرب مدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن غرق شابين وإنقاذ ثالث ونقله للمستشفى للعلاج.

وتناشد محافظة مطروح بشكل متكرر أهالى المحافظة والمصطافين بعدم التواجد على الشواطئ أو السباحة، مع عمل دوريات ومراقبة للشواطئ، إلا أن حالات التسلل للشواطئ خاصة التى ليس بها خدمات أو بعيدة عن الرقابة لا تتوقف وتحدث حالات الغرق.