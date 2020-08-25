عمومية النيل لحليج الأقطان توافق على زيادة رأس المال لـ529.9 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، للنظر في زيادة رأس مال الشركة ومنح حق الاكتتاب للمساهمين القدامي بواقع سهم لما سهم أصلى بالقيمة الأسمدة 5 جنيهات لكل سهم علاوة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسى.

وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقدا.

كما احاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التى تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لص المنازعات حول تحديد قيمة التعويض.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة وكذلك تفويض مجلس الادارة لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسي للشركة.

يشار إلى أنه ورد خطاب للشركة من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق.