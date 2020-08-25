عمدة لندن يطالب باحترام إجراءات الشرطة فى إجازة نهاية الأسبوع للوقاية من كورونا

كتب محمد شعلان

طالب صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة المتحدة باحترام الإجراءات التي تتخذها الشرطة في الشوارع للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وغرد صادق خان على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: " لقد قدمنا ​​جميعًا تضحيات ضخمة في هذه الأزمة ، لكننا بحاجة إلى مواكبة ذلك. ونهاية هذا الأسبوع سيكون الضباط في شوارع لندن لتعزيز القواعد ضد التجمعات الكبيرة والحفلات. يرجى احترامهم والعمل الذي يقومون به للحفاظ على سلامتنا".

عمدة لندن على تويتر

وحذر صادق خان، عمدة لندن، من التهاون بعدوى فيروس كورونا ومخاطر التعرض لموجة ثانية من الوباء، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لا يزال COVID-19 يمثل تهديدًا حقيقيًا لنا جميعًا، لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن الذات، ومن الضرورى استمرار ارتداء غطاء الوجه فى وسائل النقل العام وفى المحلات التجارية وفى الأماكن الداخلية الأخرى".

وفى وقت سابق، حرص صادق خان، عمدة لندن، على تذكير سكان العاصمة البريطانية على ضرورة ارتداء غطاء الوجه "الكمامة " للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أثناء التجول خارج المنزل، حيث نشر صورة له وهو مرتديًا كمامة خلال تجوله فى الشارع ليكون قدوة لسكان مدينة الضباب.

وكتب عمدة لندن، فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إذا كنت فى طريقك للخارج اليوم، فتذكر أنه من الضرورى ارتداء غطاء للوجه فى المتاجر والأماكن العامة المغلقة الأخرى"، وأضاف "لا تنشغل بالأمر، وتأكد من حصولك على ما يخصك قبل أن تغادر المنزل".

يأتى هذا بعد يومين من تعليق صادق خان، عمدة لندن، على تجربة استخدام تطبيق تتبع المصابين بفيروس كورونا والذى يرصد من خلاله مدى التزام المصابين بالعزل المنزلى، موضحا أنه من خلال نظم الاختبار والتتبع العملية يمكنا التحكم فى فيروس كورونا ومنع الموجة الثانية.