عمال بريطانيا الأكثر اجحاما فى أوروبا عن العودة للعمل خوفا من كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت دراسة جديدة أن العمال البريطانيين هم أكثر من يحجم عن العودة إلى العمل فى المكاتب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا،وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، فيما أكد وزير الأعمال ألوك شارما ، إنه يأمل أن يعود العمال إلى مكاتبهم قريبًا ويعيدوا تنشيط المدن مرة أخرى ، وحدد الدراسة التى شملت 8000 بالغ من ثماني دول أن العاملين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أظهروا أعلى مستوى من اللامبالاة تجاه العودة إلى المكتب.

على الجانب الاخر حث داونينج ستريت - مقر الحكومة البريطانية، أمس العمال الذين يريدون العودة إلى أماكن عملهم للضغط على رؤسائهم للسماح بذلك.قال مجلس الوزراء إن الشركات ملزمة بتقديم " أماكن عمل آمنة من Covid '' للموظفين إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل وسط تقارير عن أن العديد من شركات المدينة تخطط للاحتفاظ بالعمل من المنزل حتى عام 2021.

ومع ذلك ، يبدو أن بعض المكاتب لن تكون قادرة على إعادة جميع موظفيها بسبب قواعد التباعد الاجتماعي الحالية التي تنص على ضرورة وجود مترين بين كل عامل - وهو أمر نادر في المكاتب الحديثة ، وحذر رؤساء السلامة في الشهر الماضي العمال لن "يطيعوا بشكل أعمى" دعوات بوريس جونسون للعودة إلى المكتب ، حيث تقول بعض أكبر الشركات في المقاطعة إن أقل من 50 في المائة من الموظفين يمكن أن يعودوا بسبب التباعد الاجتماعي.