وقالت الحكومة المحلية لطوكيو في بيان - نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني - إن رقم اليوم، مقارنة بالـ 95 حالة التي تم تسجيلها خلال يوم أمس الإثنين، يرفع المجموع التراكمي لطوكيو من حالات الفيروس التاجي إلى 19 ألفا و610 حالات.

وكانت لجنة حكومية معنية بأزمة (كوفيدـ19) قد ذكرت أمس أن ذروة الإصابات التي أدت إلى زيادة الحالات الجديدة منذ نهاية يونيو الماضي كانت في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الماضي، مضيفة أن هناك احتمالية لانتشار العدوى مجددا؛ لأن العديد من الأشخاص سافروا خلال عطلة "البون" في منتصف أغسطس الجاري.

وقررت حكومة العاصمة إغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية والمطاعم الليلية بحلول الساعة 10 مساء حتى نهاية أغسطس الجاري؛ لتقليل مخاطر الإصابة.