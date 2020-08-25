طلاب هندسة القناة يبتكرون روبوت بمكونات محلية كاملة ونظام التحكم عن بعد..صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه بعد انتشار جائحة كورونا التى ضربت العالم مع نهاية 2019م، وما ترتب عليها من إجراءات خاصة بتعليق الدراسة وتطبيق نظام التعليم عن بعد، واصل طلاب القطاع الهندسى بجامعة القناة تقديم ابتكارات متميزة ساهمت فى اجتياز المحنة، حيث قام طلاب فرق النقل بكلية الحاسبات والمعلومات بعمل روبوت توزيع أوراق الامتحانات، مساهمة منهم لزملائهم بالفرق النهائية في الكلية خلال امتحانات نهاية العام.

أضافت رئيس جامعة قناة السويس: كما أبدع طلاب الهندسة فى ابتكار بوابة التعقيم التى تم تعميمها على جميع بوابات الجامعة وبعض الكليات ذات الأعداد الكبيرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى ابتكار أجهزة للتنفس الصناعى مازالت تحت حيز التنفيذ، كما يواصل طلاب هذه الكلية المتميزة اليوم ابتكاراتهم بصناعة روبوت بمكونات محلية كاملة يتم التحكم فيه عن بعد فى غرفة تحكم رئيسية بمدى يصل إلى 2 كيلو متر، مهمته الأساسية نقل الطعام والشراب والدواء للمرضى ونقل الملابس.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة لفريق العمل القائم على تصنيع الروبوت، بحضور الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة وهدى فرج، أمين عام الجامعة والدكتور إيهاب لطفي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة، إنه مع زيادة نسبة الإصابة بين الطواقم الطبية، أصبح الحل الأمثل هو التباعد الاجتماعى وتقليل الاختلاط قدر الإمكان والمعوض الوحيد لوجود الإنسان هو الروبوت.

وتابع: لذلك قام فريق العمل بتصميم هذا الروبوت لنقل المستلزمات دون تدخل بشرى مباشر، لذلك يوجد كاميرا رئيسية لتمكن غرفة التحكم من رؤية المسار وسماعات ومايكروفون للتواصل بين المريض وبين غرفة التحكم وسينسور لقياس درجة الحرارة وشاشة للتواصل المباشر مع الدكتور ولاعطاء التعليمات.

وأشار الدكتور ايهاب لطفي، أن الروبوت يمكن تعديل تجهيزاته لكى يتم استخدامه فى الجامعات والمؤسسات الحكومية فى الأعمال الإدارية.

كما حرص الدكتور باسم الهادى السعيد الناغي، الأستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربية والمشرف على فريق العمل على تقديم الشكر لرئيس الجامعه الدكتورة ماجدة هجرس و عميد كلية الهندسة الدكتور محمود فؤاد، كما واصل الشكر لقسم الهندسةالكهربية والميكانيكا مكتبTIC وذلك لدعمهم المادى والمعنوى للطلاب وتحويل ابتكاراتهم الى اختراعات على أرض الواقع.

جدير بالذكر يضم فريق العمل طلاب بكلية الهندسة هم خالد حسن عيادة، وياسمين إسماعيل وأحمد سامى محمد، كما شارك بعض من طلبه الصف الثانوى بالإسماعيلية بالمشاركه معهم فى عمل الجهاز هم عبدالرحمن شوقي، محمد هشام ويوسف البخاري، محمد البخاري، عمار أحمد، وسلمى محمد، ومنه الله غانم، ورنا وائل، وشهد ياسر، ومريم سمير.

الربوت ابتكار طلاب جامعة قناة السويس

الربوت ابتكار طلاب جامعة قناة السويس

الربوت ابتكار طلاب جامعة قناة السويس