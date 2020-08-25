طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وغائم جزئيا بالإمارات

كتب محمد عبد المجيد

تشهد دول لخليج اليوم الثلاثاء، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة )، و فى البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم سيكون حاراً، ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل، و فى الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً، ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية.. والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 75 %.. والصغرى 15 %.

الإمارات

توقع "المركز الوطنى للأرصاد" فى الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحا.

وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر و يصبح الطقس رطبا ليلا و صباح "الأربعاء" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.. و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

و يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثانى عند 06:14 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثانى عند الساعة 00: 19 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 13:51 و المد الثانى عند الساعة 03:38 و الجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثانى عند الساعة 20:58 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 33 75 25 دبى 42 32 85 30 الشارقة 43 32 85 30 عجمان 42 31 80 25 أم القيوين 41 32 80 25 رأس الخيمة 42 32 85 30 الفجيرة 35 31 80 55 العين 44 32 55 20 ليوا 48 29 80 20 الرويس 38 31 80 25 السلع 40 32 80 20 دلما 37 32 80 40 طنب الكبرى 37 31 85 40 طنب الصغرى 37 31 85 40 أبو موسى 37 31 85 40 .