ضبط 7 شباب هتكوا عرض طفل بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

تباشر النيابة العامة بالعاشر من رمضان، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع 7 شباب؛ لاتهامهم بالاعتداء جنسيًا على طفل وهتك عرضه داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقي بلاغا من مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، باعتداء عدد من الشباب على طفل، وهتك عرضه داخل منزل مهجور بالمجاورة 30 بدائرة القسم.

انتقلت قوة من رجال البحث الجنائي، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد أحمد الغندور، من قوات القسم، إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 شباب، أكبرهم بعمر 20 سنة، وأن المجني عليه طفل، عمره 12 سنة.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6895 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.