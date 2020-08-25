ضبط 58 قضية تموينية فى حملة موسعة على الأسواق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 58 قضية تموينية من بينها " يوسف ع ع ا " 20 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها فى السوق السوداء ، وتم ضبط " 700 " كيلوجرام دقيق بلدى وضبط " يونان ن ع ش " 43 سنة صاحب محل تموين ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بتدوين بيانات وهمية على النظام لعدد " 320 " كمامة بدون صرف فعلى بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ " 2800 " ألفان وثمنمائة جنيهاً .

كما تم ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"4 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 6" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق و" 4 " قضية عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة.