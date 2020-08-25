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ضبط 3500 قرص أدوية مخالفة فى حملة على مخازن الأدوية بالزقازيق.. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:26 م
ضبط 3500 قرص أدوية مخالفة فى حملة على مخازن الأدوية بالزقازيق.. صور جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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قاد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة من مفتشى ومديرة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية، للمرور على مخازن توزيع الأدوية الخاصة بمدينة الزقازيق.

يأتى ذلك فى إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتأكد من عدم تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضمان وصول دواء أمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على عدد من مخازن توزيع الأدوية، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 3500 (عبوة، قرص، أمبول) أدوية، عبارة عن 400 أمبول (vial )، 320 عبوه نقط (drop)، 2780 قرص (tablet)، منها أدوية خاصة بالمستشفيات يحذر تداولها خارجها، وأدوية صادر بحقها منشور ضبط وتحريز من هيئة الدواء المصرية، وأدوية بدون فواتير فى مكان غير معد للبيع، وأدوية محفوظة خارج الثلاجة، فى درجات حرارة غير مناسبة لها.

وكلف وكيل الوزارة مديرة التفتيش الصيدلى بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة مركز الزقازيق، كما أكد على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الصيدلة على مختلف المنشآت الدوائية بالمحافظة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

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