اليوم السابع
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ضبط سلع غذائية ودهانات منتهية الصلاحية فى زفتى.. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:39 م
ضبط سلع غذائية ودهانات منتهية الصلاحية فى زفتى.. صور جانب من الحملة
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لإدارة تموين زفتى بمحافظة الغربية بإشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط سلع تموينية منتهية الصلاحية ودهانات منتهية الصلاحية تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية بدائرة زفتى.

وأسفرت عن تحرير محضر صلاحية قيد برقم جنح مركز زفتى برقم/8900 لسنة 2020 وتم ضبط وتحريز 24 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

كما تم تحرير محضر صلاحية قيد برقم جنح مركز زفتى برقم/ 8899 لسنة 2020 وتم ضبط وتحريز 12 عبوة من البويات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية لحين صدور قرار من نيابة زفتى بشأنها وتحرير 2 محضر جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة زفتى قيدا بأرقام 1031-و-1032لعدم الإعلان عن الأسعار وهما تحت تصرف النيابة العامه.

 

 

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