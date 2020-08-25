صور.. وكيل تضامن الأقصر يبحث مشكلات تكافل وكرامة مع قيادات المديرية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات وموظفى مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك لمناقشة كافة تفاصيل وخطوات دعم المواطنين، وذلك بخصوص تحديث حالات الضمان وتسليم بطاقات التموين وبحث جميع مشاكل تكافل وكرامة والتظلمات وبوابة الشكاوي.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، والتعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها، وكذلك فحص كافة مشكلات مشروع تكافل وكرامة، والعمل على سرعة تسليم الفيزات لأصحابها المستحقين حال ورود بطاقات تكافل وكرامة للأهالى بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع فى الوحدات بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وعدم التزاحم حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين.

وجاء ذلك عقب تفقد صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، لأول مرة منذ توليه هذا المنصب، مقر إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وعقد اجتماعاً برؤساء الوحدات والعاملين بالإدارة بمدينة إسنا، وأكد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، وضرورة التعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها، حيث رافقه خلال الجولات كل من، وكيل المديرية محمد حسين، وعمرو الاغر مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة الحماية بمديرية الأقصر، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى بإسنا محمود الضوى، وخلال الجولة تفقد مبنى الإدارة باسنا، والتقى مع المواطنين داخل مبنى الإدارة وسماع مطلباهم ووجه بسرعه حل مشاكلهم.

كما كرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أمس الاثنين، عددا من العاملين بإدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديراً لدورهم الهام فى التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وشهد التكريم محمد حسين وكيل المديرية، وعمرو الاغر مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة الحماية بمديرية الأقصر، ومحمود إبراهيم الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بإسنا.



اجتماع وكيل تضامن الأقصر

جانب من الاجتماع



مناقشة مشكلات تكافل وكرامة (3)



وكيل تضامن الأقصر يجتمع بقيادات المديرية



وكيل تضامن الأقصر

خلال الاجتماع