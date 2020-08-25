صور.. وزير التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية، والذى يقام على مساحة 450 متر فى الشاطبى – الأزاريطة فى أرض كوته بجوار مكتبة الإسكندرية.

ويشارك فى المعرض 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد 40 عارضاً، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والأكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة .

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020، كما يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 12 ظهراً حتى 12 مساءً، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمراعاة وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دورى.

ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعى أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.







