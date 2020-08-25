صور.. مساجد الإسكندرية تستعد لصلاة الجمعة بحملة نظافة وتطهير

الإسكندرية أسماء على بدر

تستعد مساجد الإسكندرية لعودة صلاة الجمعة من جديد، عن طريق شن حملة نظافة وتعقيم واسعة النطاق تستمر حتى الخميس القادم.

وبدأ العاملون بمساجد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى تنظيف وتعقيم المساجد بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير عام الدعوة، الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد شدد على ضرورة وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد، التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

وشدد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .