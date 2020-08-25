اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. غلق 6 محلات ورفع 83 إشغالا فى حملة للوحدة المحلية ببني سويف

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:44 ص
صور .. غلق 6 محلات ورفع 83 إشغالا فى حملة للوحدة المحلية ببني سويف حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات
بني سويف _ أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف 6 محلات تجارية متنوعة الأنشطة، لمخالفتها  قرارات مجلس الوزراء، وذلك  تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قاد حملة  لمتابعة إلتزام  الحملات بمواعيد الغلق، برفقة  العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق  والمقدم رامي كامل، رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب حسني مبارك من قوة قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد رياض مساعد رئيس الوحدة، ورؤساء المناطق ، ورئيس قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات.

وتبين وجود ستة محال  تجارية مفتوحة خلال مواعيد الغلق، فتم غلق أربعة منها، وتشميع إثنين آخرين، كما تمكنت الحملة من رفع  83 حالة إشغال بكورنيش النيل والتحفظ علي كافة الإشغالات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (4)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (4)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (5)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (5)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (6)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (6)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (7)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (7)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (8)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (8)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (9)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (9)

 

حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (10)
حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (10)

 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

غلق

تشميع

محلات تجاريه

إشغالات

كورنيش النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فض فرح بطريق الزقازيق ديرب نجم وتشميع قاعة أفراح لمخالفتها إجراءات الوقاية

السبت، 22 أغسطس 2020 11:02 ص

تشميع قاعة أفراح بالزقازيق لإقامة حفل زفاف بالمخالفة للتعليمات

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:17 م

رفع إشغالات وغلق وتشميع كافيهات مخالفة بالمعادى وطرة جنوب القاهرة

الخميس، 20 أغسطس 2020 03:14 م

صور.. غلق وتشميع 5 شقق سكنية لتحويلها لمحلات تجارية بحى المناخ فى بورسعيد

الإثنين، 17 أغسطس 2020 06:41 م

تشميع 6 محلات متنوعة الأنشطة فى بنى سويف لمخالفتها مواعيد الغلق.. صور

الأحد، 16 أغسطس 2020 02:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة