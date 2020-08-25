صور .. غلق 6 محلات ورفع 83 إشغالا فى حملة للوحدة المحلية ببني سويف

بني سويف _ أيمن لطفي

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف 6 محلات تجارية متنوعة الأنشطة، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قاد حملة لمتابعة إلتزام الحملات بمواعيد الغلق، برفقة العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم رامي كامل، رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب حسني مبارك من قوة قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد رياض مساعد رئيس الوحدة، ورؤساء المناطق ، ورئيس قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات.

وتبين وجود ستة محال تجارية مفتوحة خلال مواعيد الغلق، فتم غلق أربعة منها، وتشميع إثنين آخرين، كما تمكنت الحملة من رفع 83 حالة إشغال بكورنيش النيل والتحفظ علي كافة الإشغالات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (4)



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (5)



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (6)



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (7)



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (8)



حملة لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات (9)