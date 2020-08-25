صور.. رئيس وزراء السودان يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكى

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: "التقيتُ وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو اليوم. أجرينا محادثة مباشرة وشفافة ناقشنا فيها حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، العلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية.

وكتب حمدوك على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل الي الخرطوم ودخل في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فور وصوله. وكان المسئول الأمريكي وصل في التوقيت المحدد للوصول واستقل سيارته من الطائرة مباشرة للقاء رئيس الوزراء بمقر المجلس علي بعد أمتار من ملتقي النيلين بالعاصمة الإدارية الخرطوم.



حمدوك وبومبيو