اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:05 م
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صور.. رئيس مدينة أشمون يداهم مصنع بيع مواد غذائية مجهولة المصدر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:04 م
صور.. رئيس مدينة أشمون يداهم مصنع بيع مواد غذائية مجهولة المصدر حملة رئيس مدينة أشمون
المنوفية - فريق المحافظات

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داهم سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة حسن الدماصى مدير إدارة تموين أشمون بمحافظة المنوفية، مصنعا لبيع المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وذلك فى إطار حرص رئيس المدينة على ضبط الأسواق ومداهمة الفاسدين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بأشمون.

وتبين أثناء المداهمة من وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمصنع ، حيث تم ضبط عدد 8 أطنان سكر وعدد 5 أطنان خل طعام معبأ ومجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وحيث إنها معبئة فى عبوات مقلدة وغير أصلية ومخالفة للقانون رقم 281 لسنة 94 والقرار الوزارى رقم113 لسنة  94.

كما قامت الحملة بضبط عدد 5000 زجاجة فارغة وعدد 2000 كرتونة فارغة يتم استخدامها فى تعبئة المواد الغذائية وغير مدون عليها أى بيانات .

وقامت اللجنة بالتحفظ على جميع المضبوطات وعلى جميع المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التعبئة بالمصنع، وتم تحرير محضر جنحة امن دولة طوارئ تحت رقم 3847 لسنة 2020 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف .

من جانبه، أكد سرور على استمرار مداهمة الفاسدين والمخالفين ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين باشمون وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد اى مخالف للقانون.

 

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حملة رئيس مدينة أشمون

 

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جانب من المضبوطات

 

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ضبط سكر

 

 


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