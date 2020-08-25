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صور.. رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المزلقانات والطرق الداخلية بالمحافظات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:57 ص
صور.. رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المزلقانات والطرق الداخلية بالمحافظات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

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ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيرى التنمية المحلية والنقل، لمتابعة خطة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، و تطوير المزلقانات.
 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح "سابقا" استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.

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التنمية المحلية

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