صور.. رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المزلقانات والطرق الداخلية بالمحافظات

كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيرى التنمية المحلية والنقل، لمتابعة خطة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، و تطوير المزلقانات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح "سابقا" استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.



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