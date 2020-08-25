صور.. إزالة 280 حالة تعدٍ بـ5 مراكز بمحافظة البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور - المحمودية - الدلنجات - شبراخيت - كوم حمادة) عن إزالة 280 حالة تعدٍ على مساحة 38835 م2 عبارة عن:-

- تنفيذ 152 حالة إزالة بمساحة 21877 لتعديات على حرم الرى بترعة المحمودية التابعة لمجلس قرية إفلاقه وتعدى على الأراضى الزراعية بعزبة النوام سعد التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور.

- تنفيذ 118 قرار إزالة بمساحة 12873 م2 تعدى على أملاك هندسة الرى عبارة عن 93 قرار مبانى بمساحة 5172 م2 و25 قرار زراعة بمساحة 7701 م2 (فدان و20 قيراطا) بنطاق قرية الشرم وكفر الرحمانية والفار وزيزينيا على جسر ترعة المحمودية بالمحمودية.

- إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 3699 متر مربع بقرى الوفائية وطيبة بالدلنجات عباره عن مبانى من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وبعض الكتل الخرسانية.

- تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعدى على الأرض الزراعية بمساحة 324 م عبارة عن 3 أدوار و12 متر تعدى على حرم الرى بناحية محلة فرنوى بشبراخيت.

- تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص بمساحه 50 مترا بناحية قرية علقام بكوم حماده عباره عن أسوار طولیة وعرضیة.