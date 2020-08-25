اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:26 م
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صعود سوق مسقط بنسبة 1.08%.. وإدراج بنك التنمية العماني و"السحاب الزمردى"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:26 م
صعود سوق مسقط بنسبة 1.08%.. وإدراج بنك التنمية العماني و"السحاب الزمردى" سوق مسقط
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.08% رابحاً 39.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.100 نقطة، وبلغ حجم التداول 11 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال عبر تنفيذ 569 صفقة لعدد 47 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).
 
وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 4.76%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.19%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.13%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.82%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 1.13%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 317.4 مليون ريال عماني.
 
وفي سياق متصل وافقت سوق مسقط للأوراق المالية، على إدراج أسهم بنك التنمية العماني في السوق الثالثة برأسمال قدره 100 مليون ريال عماني، كما وافقت على إدراج شركة السحاب الزمردي في السوق الثالثة برأسمال قدره 7.65 مليون ريال عماني.

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