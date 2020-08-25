صعود بورصة البحرين بنسبة 0.61% مدفوعة بارتفاع قطاعي البنوك والصناعة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 787.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.67% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.70%، وصعد سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.71%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.84% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.3%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.78%، وهبط سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.42%، 0.32%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في شهر يناير لتصل إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ من خلال عدة صفقات تقدر بـ21.6 مليون دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر مارس 2020.

الجدير بالذكر أن عملية التأشير بتحويل الأسهم إلى المجموعة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فوراً، ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ، وكما سبق الإشارة إليه في الإفصاح السابق، فإن المجموعة ستباشر التنفيذ بهذا الحكم فوراً.

وفي سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 63,523 أسهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.710 دولار للسهم الواحد خلال جلسة أمس الاثنين.