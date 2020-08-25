اليوم السابع
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شرم الشيخ جنة الغوص فى البحر الأحمر.. تعرف على خدمات المراكز البحرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 ص
شرم الشيخ جنة الغوص فى البحر الأحمر.. تعرف على خدمات المراكز البحرية الغوص فى شرم الشيخ - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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أكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أن السياحة عادت فى شرم الشيخ جنبا إلى جنب مع الغردقة، حيث كانت هاتان الوجهتان الأولى فى تاريخ الغوص فى البحر الأحمر البالغ من العمر 20 عامًا تقريبًا. وأشارت إلى أن مواقع الغوص فى شرم الشيخ مشهورة عالمياً، والتى تعد جنة لقضاء عطلة مثالية للغوص فى البحر الأحمر، فشرم لديها كل شيء، الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة، والسلاحف والدلافين، والمانتاس وثعابين الموراى، والنابليون والتونة، وبرأس المطرقة، والباراكودا، والشعاب المرجانية وأسماك القرش البحرية، وأكثر من ذلك بكثير، بما فى ذلك العالم الأسطورى حطام الحرب الثانية من  Thistlegorm، وإليك أهم خدمات الغوص فى شرم الشيخ:

1- أكثر من 100 مشغل غوص، مع خدمات تتراوح من دورات غوص السكوبا المعتمدة للمبتدئين إلى الدورات الاحترافية والغوص الفنى.

2- تقديم غطس موجه إلى الشعاب المرجانية المتميزة فى المنطقة.

3- تمتلك معظم المنتجعات فى شرم الشيخ مراكز غطس موثوقة ومنظمة جيدًا، مسجلة رسميًا فى جمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية.

4- لا تزال شرم الشيخ تتمتع به من ثروات منحدرات وحدائق مرجانية وحياة أسماك لا تصدق، من الأماكن المفضلة لدى الغواصين فى ريفييرا البحر الأحمر.

5- تعلم الغوص سهل أيضًا، مع وجود عدد من مدارس الغوص المحترفة والخدمات اللوجستية الجيدة.

6- أيضًا يمكن للأطفال من سن 8 سنوات فصاعدًا التسجيل فى أنشطة غوص السكوبا المخصصة للأطفال.

7- تعد شرم الشيخ أيضًا نقطة انطلاق شهيرة لرحلات الغوص الممتدة، وتسمى أيضًا ألواح العيش أو رحلات السفاري.

8- يمكنك الانضمام إلى مواقع الغوص الاستثنائية فى مضيق جوبال مع مقبرة حطام أبو نحاس، مروراً بحطام Thistlegorm الأسطورى، أو أكثر حطام البحر الأحمر شهرة.

9- أو رحلة سفارى للغوص إلى المواقع الرائعة حول جزيرة تيران.

10- تقدم مراكز الغوص بشرم الشيخ أيضًا برامج خبرة، حيث يمكن للزائر تجربة الغوص الفعلى فى البحر على الفور، تحت إشراف صارم من متخصص فى الغوص.


البحر الاحمر

شرم الشيخ

السياحه فى شرم الشيخ

اخبار مصر

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