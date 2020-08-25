اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:49 ص
خالد صلاح
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شركة "أسترا زينيكا" البريطانية تبدأ تجارب علاج كورونا بالأجسام المضادة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:35 ص
شركة "أسترا زينيكا" البريطانية تبدأ تجارب علاج كورونا بالأجسام المضادة علاج كورونا
رويترز

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قالت شركة أسترا زينيكا اليوم الثلاثاء إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.

وأضافت الشركة البريطانية أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار (إيه.زد.دي 7442)، الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنا ويتحمله الجسم بين ما يصل إلى 48 مشاركا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

فإذا ما أظهرت التجارب الأولى التي ستجري في بريطانيا نتائج إيجابية، ستشرع أسترا زينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.

وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تلقت في يونيو حزيران 23.7 مليون دولار تمويلا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.

وتعكف أيضا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.


أسترا زينيكا

علاج كورونا

علاج كورونا بالأجسام المضادة

بريطانيا

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