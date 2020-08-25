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سلطنة عمان تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:39 م
سلطنة عمان تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة فيروس كورونا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس إلى 84652 حالة منذ تفشى الفيروس.

وأوضحت "الصحة العمانية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس وصل إلى 79147 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 642 حالة،  مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المصابة داخل العناية المركزة 151 حالة مصابة، وأن إجمالي الحالات داخل المؤسسات الصحية بالدولة 406 حالات.

وطالبت "الصحة العمانية، بضرورة تجنب الزيارات العائلية، وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدى بمسافة مترين على الأقل، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون والكحول، والالتزام التام بالعزل الصحى في حال وجود أعراض.

 


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