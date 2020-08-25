اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:05 م
خالد صلاح
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سفير بريطانيا باليمن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم فى مأرب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:54 م
سفير بريطانيا باليمن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم فى مأرب أرشيفية
أ.ش.أ

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طالب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، اليوم الثلاثاء، الحوثيين بوقف هجومهم غير الإنساني بمأرب الآن.

وقال أرون حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "تحدثت مع محافظ مأرب اليوم، وأطلعني على استمرار الحملة العسكرية للحوثيين"، مؤكدا إدانة بريطانيا الشديدة للعمليات العسكرية الحوثية في مأرب، محملا الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب التي تسببت في مقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر.

وأضاف أن تحالف دعم الشرعية عرض وقفا لإطلاق النار لكن الحوثيين رفضوه، داعيا الحوثيين إلى التعامل بجدية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وأفاد تقرير حكومي يمني بأن 1580 أسرة نزحت من مساكنها ومن مخيمات النزوح في مديرية مدغل في محافظة مأرب إلى مواقع أخرى في المحافظة، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي داخل المديرية.  


الحوثيين

بريطانيا

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اليمن

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