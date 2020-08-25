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زيارة الرئيس للعاصمة الأردنية عمان تتضمن لقاءه مع ملك الأردن لتعزيز العلاقات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:45 ص
زيارة الرئيس للعاصمة الأردنية عمان تتضمن لقاءه مع ملك الأردن لتعزيز العلاقات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس ٢٠١٩".
 
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية : "تهدف قمة عمان البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينها حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي".
 
وأضاف راضي: "الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس مع شقيقه ملك الأردن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
 
 
 

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