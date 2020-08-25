اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تطرد دبلوماسيا نمساويا فى إطار "الرد بالمثل"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 ص
روسيا تطرد دبلوماسيا نمساويا فى إطار "الرد بالمثل" وزارة الخارجية الروسية
كتب الوكالات

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أعلنت روسيا عزمها طرد دبلوماسى نمساوى عامل فى سافرة فيينا لدى موسكو، ردا على إعلان النمسا دبلوماسيا روسيا "شخصية غير مرغوب فيها" على خلفية مزاعم تجسس، وقالت وزارة الخارجية الروسية،  إنها استدعت سفير النمسا لدى موسكو، يوهانيس أيغنير، حيث تم تسليمه "احتجاجا حاسما على القرار غير المبرر للجانب النمساوى لسحب الاعتماد من دبلوماسى روسى ومطالبته بمغادرة أراضى الجمهورية النمساوية".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت الوزارة: "انطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل، وفى إطار رد جوابي، تم إعلان دبلوماسى عامل فى سفارة الجمهورية النمساوية لدى روسيا الاتحادية شخصية غير مرغوب فيها".
 
وأكدت النمسا، فى وقت سابق من الاثنين، طرد دبلوماسى روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة المحلية تتحدث عن تورطه فى قضية تجسس صناعي.
 
وأفادت صحيفة "كرونين زيتونغ" النمساوية، الاثنين، بأن مواطنا روسيا يمارس مهامه كدبلوماسى فى فيينا سيغادر البلاد خلال مهلة أقصاها 1 سبتمبر لأنه "قام بالتجسس الاقتصادى على مدى سنوات بمساعدة مواطن نمساوى فى شركة للتكنولوجيا المتقدمة".
 
وهذه "المرة الأولى التى يتم فيها إعلان دبلوماسى روسى شخصا غير مرغوب فيه" فى النمسا، بحسب الصحيفة.
 

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