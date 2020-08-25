اليوم السابع
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روسيا تحذر أمريكا والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شؤون بيلاروسيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:29 م
روسيا تحذر أمريكا والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شؤون بيلاروسيا سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروسيا الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن لافروف أجرى، اليوم الثلاثاء، لقاء في موسكو مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، حيث تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الحالية في بيلاروسيا.

وشدد الجانب الروسي، حسب البيان، على أنه من غير المقبول ممارسة أي محاولات للضغط على مينسك عبر العقوبات أو الطرق السياسية من أجل تقويض عملية ترتيب حوار مبني على الاحترام المتبادل بين السلطات والمجتمع في البلاد


الاتحاد الاوروبى

روسيا

بيلا روسيا

امريكا

لافروف

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