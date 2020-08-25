"روبوت لتنظيف الأنهار" مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لعلاج مشكلات تلوث المياه

كتب محمد صبحى

قدم طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية مشروع تخرج عبارة عن روبوت لتنظيف الأنهار، وتهدف فكرة المشروع إلى تقديم حلول لمشكلات تلوث الماء عن طريق تجميع القمامة والنفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات المائية بشكل مباشر، كما يهدف لتنظيف المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

وتتضمن فكرة المشروع صناعة روبوت قادر على التحرك فوق سطح الماء ليقوم بجمع القمامة الملقاة داخل النيل عن طريق استخدام اجزاءه لتوجيهها إلى مكان مخصص لتخزينها بداخل الروبوت، ويمكن التحكم في الروبوت لآداء اكثر من مهمة.

أولا: عبر الهاتف ليكون الشخص قادر على توجيهه إلى موقع القمامة.

ثانيا: يقوم الروبوت بتمييز العناصر المحيطة به والتعرف على مكان تجميع القمامة عن طريق كاميرا مثبته عليه، ثم يتوجه إليها ليقوم بتجميعها وتخزينها.

ويشرف على المشروع الدكتور محمد عبد الغنى ويتكون فريق عمل المشروع من آلاء كامل شحاتة، آلاء مصطفى إسماعيل، وفاء محمد عبد الرازق.