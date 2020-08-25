اليوم السابع
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رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:20 ص
رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى
رويترز

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أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، اليوم الاثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
 
وعين المشيشى، على الكعلى وهو مصرفى اقتصادى ليبرالى وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية فى إطار إعادة هيكلة للحكومة.
 

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