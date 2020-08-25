رئيس مركز أجا يتفقد موقع حفر بعقار للتنقيب عن الأثار وتشكيل لجنة لحصر التلفيات

الدقهلية _ شريف الديب

فى إستجابة فورية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين، رئيس مركز ومدينه أجا،، بالانتقال على الفور لموقع عقار بمدينة أجا، قام بعض الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الآثار بداخلة بشارع العثمالية.

وقالت رئيس المدينة، إنه تم على الفور الانتقال إلى الموقع المشار إليه بمرافقة العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا والقيادات التنفيذية إلى محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينه المكان، وتم إلقاء القبض على منفذى العمل الإجرامى من قبل رجال الشرطة.

وأضافت أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب والقيام بحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار المذكور، وأن هناك تنسيق وتعاون تام مع اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الدقهلية، للتصدى لكافه أشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين، وتوفير الأمن والأمان لمواطنى الدقهلية.