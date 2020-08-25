رئيس مدينة ملوى يخضع لتحليل مخدرات لحث العاملين على المشاركة فى الحملة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

خضع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا لحملة تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، لحث جميع العاملين لحملة مجلس الوزراء التى توجهت إلى مجلس المدينة بالتعاون مع مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لعمل تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة ملوى، حيثُ تم أخذ العينات من جميع العاملين بديوان الوحدة المحلية.

وأكد رئيس المدينة أن هناك لجانا مستمرة للمرور على جميع القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة والوحدات القروية، لإجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بها للكشف عن تعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وفى وقت سابق وجه رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى وإدارة الأملاك، وإدارة الإنارة والتجميل وتموين المركز والإدارة الصحية، وذلك استجابة، لشكوى أهالي مجلس قروى ديرالبرشا بمركز ملوى والذين يتضررون من نقص بعض الخدمات مثل الإنارة والنظافة وانقطاع المياه وتعديات على أملاك الدولة، وسوء رغيف الخبز وإهمال بالوحدات الصحية حيث قررت اللجنة أنه بخصوص شكوى إنارة منطقه كنيسة الانبا كراس تبين أن هذه المنطقة الموجود بها الكنيسة في أرض تعمير صحاري وخارج التنظيم

وبخصوص شكوى إناره طريق دير البتول تبين انه يوجد أعمدة إنارة من أول الطريق حتى الكنيسة ولكن بعض الأعمدة تحتاج إلى لمبات وتم تركيب اللمبات بمعرفة الوحدة المحلية.

وبخصوص إنارة كنيسة الآباء الرسل، تبين وجود أعمدة إنارة أمام الكنيسة تبين بعض الأعمدة تحتاج إلى صيانة وتم صيانة جميع أعمدة الإنارة.

وبخصوص شكوى ضعف المياه بالقرية تم المرور والفحص لمحطة مياه قرية دير ابوحنس تبين بأن محطة المياه تعمل بكامل قوتها وكافيه لدائرة الوحدة وان ضغط المياه بالمحطة بقوة 100 لتر في الثانية

وبخصوص شكوى تراكمات قمامة بجوار الشؤون الاجتماعيه تبين بالفعل وجود قمامة ولكن هي عباره عن نقطه تجميع للقمامة وبيتم رفعها يوميا وتم اعطاء تعليمات للوحده المحليه لتغيير نقطه تجميع القمامه بهذا المكان.