رئيس حكومة السودان على تويتر: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي"

وكالات

رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بزيارة رئيس الوزراء الاثيوبي د. آبي أحمد و عبرعن أمله أن تسهم هذه الزيارة فى تقوية العلاقات بين البلدين.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر بعد وصول دكتور آبي "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين".

و أضاف حمدوك: "ونأمل أن تُقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.