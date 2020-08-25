اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس حكومة السودان على تويتر: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:20 م
رئيس حكومة السودان على تويتر: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي" رئيس وزراء السودان حمدوك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بزيارة رئيس الوزراء الاثيوبي د. آبي أحمد و عبرعن أمله أن تسهم هذه الزيارة  فى تقوية العلاقات بين البلدين.
 
وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر بعد وصول دكتور آبي "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين".
 
و أضاف حمدوك: "ونأمل أن تُقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي

اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الامريكى يصل الخرطوم ويجتمع برئيس وزراء السودان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:04 م

استئناف محاكمة عمر البشير و27 آخرين بقضية انقلاب يونيو 1989 بالسودان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:05 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والسودان.. مقتل وإصابة 14 من الجيش الأفغاني فى هجوم لطالبان.. مظاهرات في أمريكا بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:00 م

بدء اجتماعات رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا فى الخرطوم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:57 ص

وزير التعليم يعتمد جدول الثانوية العامة للبعثة التعليمية فى السودان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة