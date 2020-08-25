رئيس جامعة طنطا يشارك فى مقابلات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الغربية مصطفى عادل

شارك الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، فى مقابلات مرشحى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وكان فى استقباله الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث، يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يؤهلهم لتولى المناصب القيادية المختلفة.

وأضاف "سبع"، أن مصر تمتلك ثروة فى عقول شبابها لا مثيل لها فى العالم، مشيدا بدور القيادة السياسية فى إنشاء الأكاديمية الرائدة فى إعداد كوادر شابة مؤهلة للقياد ة، مؤكدا أن الشاب المتقدم للبرنامج يجب أن تتوافر فيه مجموعة من المهارات، مثل: قدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات، والتحليل والتخطيط فى ضوء البيانات المتاحة، واستخدامها فى اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقى مصادر معلوماته، وكيف يستخدم مهاراته فى الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع، لا سيما أن الدولة تتجه الآن نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالى.

يُذكَر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.